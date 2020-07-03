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В Турции судят обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги
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В Турции судят обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги

от Telekritika
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20 чиновников обвиняют в удушении журналиста.

3 июля в Турции начался суд над чиновниками Саудовской Аравии, которые обвиняются в убийстве журналиста Джамаля Хашогги путем удушения на территории Посольства Саудовской Аравии в Анкаре. Об этом пишет «Радио Свобода».

Слушания проходят заочно, без участия подсудимых.

Напомним, что 2 октября 2018 года Джамаль Хашогги, который был резидентом США, пришел в консульство Саудовской Аравии в Анкаре, чтобы забрать документы, которые позволили бы ему вступить в брак. Больше журналиста живым никто не видел. Также турецкой прокуратуре известно, что в тот же день в консульстве с Хашогги должны были встретиться лица, работавшие в офисе наследного принца. А еще установлен такой факт: в Анкару в тот же день из Саудовской Аравии прибыли судебный врач, сотрудники разведки и службы безопасности. Турецкие власти официально заявляют, что журналист подвергался пыткам, а впоследствии был жестоко убит.

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Фото: скриншот YouTube

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