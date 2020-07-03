МГУ заключила соглашения с двумя европейскими дистрибуторами

«Медиа Группа Украина» заключила два дистрибьюторских соглашения с испанской компанией Big Rights Sl и британской Dazzler Media Limited, передает пресс-служба.

Испанский дистрибутор Big Rights Sl приобрел права на документальный фильм «Лазурная пыль», посвященный Чернобыльской трагедии. Фильм снят компанией Ivory Films по заказу телеканала «Украина». Проект будет показан на испанском языке.

Еще один проект, посвященный крупнейшей техногенной катастрофе в Украине — «Черный цветок», был куплен британской Dazzler Media Limited. Эта четырехсерийная мелодрама, произведенная Fresh Production Group по заказу телеканала «Украина», будет дублирована на английском языке.

По словам Ирины Черняк, директора департамента продаж контента, это первый выход «Медиа Группы Украина» на рынок Западной Европы.

Напомним, что проекты «Лазурная пыль» и «Черный цветок» доступны зрителям Amazon Prime Video.

Читайте также:

Фото: МГУ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!