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Правление «UA: Суспільне мовлення» покинул Родион Никоненко
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Правление «UA: Суспільне мовлення» покинул Родион Никоненко

от Telekritika
Telekritika 507

По собственному желанию.

Член правления, ответственный за бюджетирование и управление активами Родион Никоненко покидает «UA: Суспільне мовлення», сообщает пресс-служба «Суспільного»

«Это был довольно сложный период в моей профессиональной карьере, трудно работать в условиях постоянного недофинансирования. Как следствие, многое из запланированного сделать не удалось, но бесспорно, есть определенные результаты работы, за которые мне не стыдно. Настало время двигаться дальше. Желаю «Суспільному» успешно продолжать реформу», — прокомментировал свой уход Никоненко.

«Несмотря на тотальное недофинансирование мы смогли обновить систему и доказали, что в Украине можно построить по-настоящему независимое СМИ. Спасибо Родиону за совместную работу и желаю успехов на новом месте», — прокомментировал председатель вещателя Зураб Аласания.

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Фото: скриншот

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