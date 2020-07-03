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Эксперты объявили результаты оценивания проектов II этапа 13-го питчинга Госкино

от Telekritika
От Telekritika 520
Главная Кино Эксперты объявили результаты оценивания проектов II этапа 13-го питчинга Госкино

Оценки будут вынесены на рассмотрение Совета по государственной поддержке кинематографии.

Члены экспертных комиссий огласили свои оценки кинопроектов по результатам питчингов Тринадцатого конкурсного отбора, сообщается на сайте Госкино.

Посмотреть результаты оценивания по «Игровым полнометражным фильмам-дебютам»  (национальные и совместное производство) можно по ссылке, а результаты по направлению «Игровые короткометражные фильмы-дебюты (национальные и совместное производство)» доступны тут.

Эксперты рекомендуют:

  • по направлению полнометражных дебютов принять проходной балл — 39;
  • по направлению короткометражных дебютов принять проходной балл — 40;
  • продюсерам кинопроектов, которые победят в конкурсном отборе, рекомендуется пересмотреть планы финансирования в сторону переноса части расходов с 2020 на 2021 год.

Результаты оценивания вместе с рекомендациями будут вынесены на рассмотрение Совета по государственной поддержке кинематографии. Заседание Совета состоится 9 июля 2020-го.

Напомним, ранее стали известны результаты оценивания проектов I этапа Тринадцатого конкурсного отбора по направлению «Игровые короткометражные фильмы-дебюты (национальные и совместное производство)». 

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Фото: Александра Йорк

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