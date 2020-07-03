Эксперты объявили результаты оценивания проектов II этапа 13-го питчинга Госкино

Члены экспертных комиссий огласили свои оценки кинопроектов по результатам питчингов Тринадцатого конкурсного отбора, сообщается на сайте Госкино.
Посмотреть результаты оценивания по «Игровым полнометражным фильмам-дебютам» (национальные и совместное производство) можно по ссылке, а результаты по направлению «Игровые короткометражные фильмы-дебюты (национальные и совместное производство)» доступны тут.
Эксперты рекомендуют:
- по направлению полнометражных дебютов принять проходной балл — 39;
- по направлению короткометражных дебютов принять проходной балл — 40;
- продюсерам кинопроектов, которые победят в конкурсном отборе, рекомендуется пересмотреть планы финансирования в сторону переноса части расходов с 2020 на 2021 год.
Результаты оценивания вместе с рекомендациями будут вынесены на рассмотрение Совета по государственной поддержке кинематографии. Заседание Совета состоится 9 июля 2020-го.
Напомним, ранее стали известны результаты оценивания проектов I этапа Тринадцатого конкурсного отбора по направлению «Игровые короткометражные фильмы-дебюты (национальные и совместное производство)».
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Фото: Александра Йорк
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