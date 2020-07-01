Создатели фильма «Толока» объявили о новой дате кинотеатрального релиза

Фильм Михаила Ильенко «Толока» выйдет в широкий кинотеатральный прокат 20 августа 2020, сообщает пресс-служба Госкино.

Премьера фильма состоялась 10 марта 2020-го, однако фильм не смог выйти в прокат из-за закрытия кинотеатров на карантин.

Режиссером, автором сценария и сопродюсером фильма стал Михаил Ильенко. Романтическая баллада «Толока» создана компанией «Ильенко Фильм» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Прокатом ленты занимается компания Ukrainian Film Distribution.

Спродюсировал картину Михаил Ильенко, Филипп Ильенко, Марианна Новикова, Андрей Ризоль, Максим Асадчий, Олег Щербина, Юлия Чернявская и Виталий Шереметьев.

В ролях: Иванна Ильенко, Дмитрий Линартович, Богдан Бенюк, Олег Примогенов, Сергей Романюк, Мирослав Гай, Дмитрий Рыбалевский, Василий Поварская, Константин Войтенко, Татьяна Нагорняк, Евгения Конюх

Кинопроект «Толока» стал одним из победителей 3-го конкурсного отбора Госкино. В результате дофинансирования картина получила государственную финансовую поддержку в размере почти 28,4 миллиона гривен, что составляет 98% от общей стоимости производства.

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Фото: Госкино

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