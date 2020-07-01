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Amazon Prime Video добавит фукнцию «онлайновый кинотеатр»

от Telekritika
От Telekritika 213
Главная Диджитал Amazon Prime Video добавит фукнцию «онлайновый кинотеатр»

Теперь контент могут смотреть 100 человек одновременно.

Вслед за HBO, Amazon Prime Video внедряет функцию «Dubbed Watch Party», передает digitaltveurope.com.

Согласно данным отчета аналитичской компании Maru/Matchbox, совместное смотрение пользуется огромной популярностью. По этой причине стриминговые сервисы внедряют функцию «Watch Party» (еще ее называют «онлайн-кинотеатр»).

Так, недавно Amazon Prime Video сделал возможным одновременный просмотр контента для 100 зрителей при помощи функции «Dubbed Watch Party». Теперь подписчики смогут не только смотреть любимые фильмы, сериалы и передачи в социальных сетях и на ПК через браузер, а также обсуждать сюжет, актерскую игру или общаться на любые темы в специальном чате прямо во время стрима.

Ранее подобная функция была запущена на Twitch, когда с помощью сервиса Watch Watch подписчики Prime Video могут смотреть шоу и слушать комментарии популярных стримеров, комментирующих контент, делиться своими мыслями и реакциями.

Напомним: ранее стало известно, что Twitch и Amazon нашли новый способ монетизации контента.

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Фото: Amazon 

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