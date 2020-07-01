Amazon Prime Video добавит фукнцию «онлайновый кинотеатр»

Вслед за HBO, Amazon Prime Video внедряет функцию «Dubbed Watch Party», передает digitaltveurope.com.

Согласно данным отчета аналитичской компании Maru/Matchbox, совместное смотрение пользуется огромной популярностью. По этой причине стриминговые сервисы внедряют функцию «Watch Party» (еще ее называют «онлайн-кинотеатр»).

Так, недавно Amazon Prime Video сделал возможным одновременный просмотр контента для 100 зрителей при помощи функции «Dubbed Watch Party». Теперь подписчики смогут не только смотреть любимые фильмы, сериалы и передачи в социальных сетях и на ПК через браузер, а также обсуждать сюжет, актерскую игру или общаться на любые темы в специальном чате прямо во время стрима.

Ранее подобная функция была запущена на Twitch, когда с помощью сервиса Watch Watch подписчики Prime Video могут смотреть шоу и слушать комментарии популярных стримеров, комментирующих контент, делиться своими мыслями и реакциями.

Напомним: ранее стало известно, что Twitch и Amazon нашли новый способ монетизации контента.

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Фото: Amazon

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