Омбудсмен просит ОБСЕ документировать блокировки украинских СМИ в Крыму

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отреагировала на информацию правозащитников о блокировке в Крыму украинских СМИ. Она отмечает, что статьей 19 Всеобщей декларации прав человека закреплено право на доступ к информации.

Людмила Денисова обратилась к председателю Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с просьбой принять меры для документирования указанных нарушений и проинформировать все стороны о незаконности ограничения доступа жителей АР Крым и Севастополя к независимым СМИ.

Напомним, восемь провайдеров в семи населенных пунктах Крыма полностью блокируют 30 украинских информационных сайтов, две социальные сети, а также сайты Меджлиса крымскотатарского народа и Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Фото: pixabay

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