ДиджиталНовости

Услуги сервиса YouTube TV подорожают на 30%

от Telekritika
От Telekritika 365
Главная Диджитал Услуги сервиса YouTube TV подорожают на 30%

Цены поднимут в конце июля 2020 года.

Услуги сервиса YouTube TV подорожают еще на 30% в конце июля 2020 года, передает digitaltveurope.com.

На момент запуска, в 2017 году, услуга YouTube TV стоила $35 в месяц, однако уже в 2018 году выросла до $40 после того, как медиаконгломерат Turner разместил там свои каналы. В 2019 году ежемесячная оплата была увеличена до  $50 после заключения соглашения с Discovery. А теперь, когда услугой воспользуется медиакомпания ViacomCBS, тариф поднимут еще на 30% — до $65 в месяц.

Кристиан Эстлиен, вице-президент YouTube по управлению продуктами, написала в своем блоге, что повышение цен может разочаровать некоторое количество подписчиков, ведь экономический кризис, вызванный Covid-19, сказывается и на них тоже. Однако она отметила, что рост цен на ежемесячную подписку связан с подорожанием  стоимости контента и ряда других факторов.

Напомним: ранее стало известно, что Comedy Central, MTV, Nickelodeon будут вещать на YouTube TV.

Читайте также:

Контент WarnerMedia появится на YouTube TV
YouTube создал фонд в размере $100 млн, чтобы поддержать темнокожих креаторов
Церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards перенесена на декабрь 2020 года

Фото: «Телекритика»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Мультсериал Looney Tunes обогнал по популярности «Игру престолов»...

05.06.2020

Стриминг Salto работает в тестовом режиме

03.06.2020

Комитет принял ряд решений по «Укркинохронике» и «Национальной...

03.06.2020

FILM.UA Group начала съемки драмы «Жіночий лікар 5»

15.06.2020

У Медведчука заявили, что его жена владеет частью...

12.06.2020

«Интер» заявил о нападении на своих сотрудников

10.06.2020

Hulu покажет документальные фильмы в IMAX

22.06.2020

На СТБ состоится премьера исторической саги «І будуть...

01.07.2020

Верховная Рада приняла закон о поддержке креативных индустрий

16.06.2020

«UA: Перший» покажет собственный проект «На східному фронті»

30.06.2020
Avatar