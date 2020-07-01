Услуги сервиса YouTube TV подорожают на 30%

Услуги сервиса YouTube TV подорожают еще на 30% в конце июля 2020 года, передает digitaltveurope.com.

На момент запуска, в 2017 году, услуга YouTube TV стоила $35 в месяц, однако уже в 2018 году выросла до $40 после того, как медиаконгломерат Turner разместил там свои каналы. В 2019 году ежемесячная оплата была увеличена до $50 после заключения соглашения с Discovery. А теперь, когда услугой воспользуется медиакомпания ViacomCBS, тариф поднимут еще на 30% — до $65 в месяц.

Кристиан Эстлиен, вице-президент YouTube по управлению продуктами, написала в своем блоге, что повышение цен может разочаровать некоторое количество подписчиков, ведь экономический кризис, вызванный Covid-19, сказывается и на них тоже. Однако она отметила, что рост цен на ежемесячную подписку связан с подорожанием стоимости контента и ряда других факторов.

Напомним: ранее стало известно, что Comedy Central, MTV, Nickelodeon будут вещать на YouTube TV.

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Фото: «Телекритика»

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