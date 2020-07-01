TikTok, WhatsApp и Zoom — самые популярные приложения в первом полугодии 2020-го

Согдасно данным аналитической платформы Sensor Tower, в первом полугодии 2020-го пользователи чаще всего скачивали TikTok, WhatsApp и Zoom.

Аналитики подсчитали количество загрузок разного рода приложений в течение 6-ти месяцев и выяснили, что чаще всего пользователи скачивали TikTok, WhatsApp и Zoom. Также в топ-10 вошли Facebook, Instagram, Messenger, Snapchat, Likee, Netxlix и YouTube.

Суммарно в течение первого полугодия пользователями было совершено 71,5 млрд загрузок, что на 26% больше, чем в прошлом году. При этом через на App Store было совершено 18,3 млрд загрузок (+22,8%), а через Google Play — 53,2 млрд (+27,3%).

А вот что касается покупок приложений, то чаще деньги тратили пользователи iOS-устройств, тогда как пользователи Android-устройст предпочитали бесплатные утилиты. В итоге, за полгода App Store заработал $32,8 млрд на продаже приложений, а Google Play — всего $17,3 млрд.

Больше всего люди тратили на Tinder — $433 млн (суммарно в App Store и Google Play). На втором месте оказался YouTube ($431 млн), на третьем — TikTok ($421 млн).

Напомним: ранее стало известно, что CEO TikTok Кевин Майер объяснил почему ушел из Disney+.

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Фото: unsplash

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