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Facebook изменил алгоритм выдачи новостей в ленте

от Telekritika
От Telekritika 798
Главная Диджитал Facebook изменил алгоритм выдачи новостей в ленте

… в который раз.

Facebook снова изменил алгоритм выдачи новостей в пользовательской ленте, передает axios.com.

Теперь в приоритете будет оригинальный новостной контент, именно он получит приоритет в показе. А перепечатанные новости будут попадать в ленту пользователей в последнюю очередь. Это очень важно для СМИ, которые имеют официальные аккаунты в соцсети, так как данные изменения касаются материалов, генерируемых медийщиками. А вот пользовательского контента это не касается.

Эти обновления были введены с целью снизить количество фейковой информации, а также стимулировать журналистов работать еще более качественно.

Facebook рекомендует СМИ на своих сайтах указывать авторство, максимально точно прописывать метатеги, направляющие контент в сниппеты для соцсети, завести раздел «Об издании/проекте» с указанием данных о редакции, если такового нет.

Напомним: ранее стало известно, что Viber отказывается сотрудничать с Facebook.

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Фото: unsplash

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