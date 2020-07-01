В структуре телевизионного бизнеса 1+1 media — кадровые изменения 

За время карантина в структуре телевизионного бизнеса 1+1 media произошли кадровые изменения, сообщает пресс-служба.
С 1 июля 2020 года позиция руководителя управления маркетинга канала «1+1», которую занимает Наталья Вовк, трансформируется в позицию директора по маркетингу канала «1+1».
Надежда Сперчун, занимавшая должность PR- и Digital-директора канала ТЕТ, с мая 2020 года занимает должность директора по маркетингу канала ТЕТ.
«Наталья и Надежда — сильные менеджеры, которые давно работают в компании и прекрасно понимают все процессы изнутри. Верю, что под их руководством команды маркетинга «1+1» и ТЕТ ждут новые успехи», —прокомментировал Максим Кривицкий, директор телевизионного бизнеса группы 1+1 media.
Напомним: ранее стало известно, что Медведчук задекларировал доли в каналах 1+1 media. Медиагруппа разбирается.
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Фото: «1+1»
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