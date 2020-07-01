НовостиТВ

В структуре телевизионного бизнеса 1+1 media — кадровые изменения 

от Telekritika
От Telekritika 827
Главная Новости В структуре телевизионного бизнеса 1+1 media — кадровые изменения 

Наталья Вовк и Надежда Сперчун заняли новые должности.

За время карантина в структуре телевизионного бизнеса 1+1 media произошли кадровые изменения, сообщает пресс-служба.

С 1 июля 2020 года позиция руководителя управления маркетинга канала «1+1», которую занимает Наталья Вовк, трансформируется в позицию директора по маркетингу канала «1+1».

Надежда Сперчун, занимавшая должность PR- и Digital-директора канала ТЕТ, с мая 2020 года занимает должность директора по маркетингу канала ТЕТ.

«Наталья и Надежда — сильные менеджеры, которые давно работают в компании и прекрасно понимают все процессы изнутри. Верю, что под их руководством команды маркетинга «1+1» и ТЕТ ждут новые успехи», —прокомментировал Максим Кривицкий, директор телевизионного бизнеса группы 1+1 media.

Напомним: ранее стало известно, что Медведчук задекларировал доли в каналах 1+1 media. Медиагруппа разбирается.

Читайте также:

Группа 1+1 media выступила с заявлением по поводу обвинений ТСН и ТСН.ua
Медиамарафон 1+1 media: Высшая Школа Media&Production делится опытом лучших спикеров во время карантина
В 1+1 media объяснили, о чем медиагруппы договорились с президентом

Фото: «1+1» 

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Ivory Films снимает для телеканала «Украина» новую мелодраму

17.06.2020

Телеканал Paramount снял с показа сериал «Полицейские»

10.06.2020

Телеканал «Киев» покажет политический триллер «Оккупированные»

18.06.2020

Счета «Суспільного» разблокировали

03.06.2020

«Мамахохотала» снимает сериал «Прибулець» для ТЕТ

24.06.2020

Warner Bros. изменила график премьер на 2020-2022 год

15.06.2020

Суд оставил право аренды кинотеатра «Киев» за новым...

17.06.2020

Вышел тизер фильма Ирины Цилык «Я і Фелікс»

23.06.2020

Украинский нуарный детектив «Прятки» продали в четыре страны

12.06.2020

Viber запускает функцию GIF-анимации

22.06.2020
Avatar