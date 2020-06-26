Disney закроет ряд детских телеканалов в пользу стриминга

Компания Disney решила закрыть несколько детских телеканалов и транслировать их контент исключительно на платформе Disney+, передает broadbandtvnews.com.

Данное решение будет реализовано на территории Великобритании. Так, компании Sky и Virgin более не будут дистрибьюторами Disney Channel, Disney XD и Disney Junior. Весь контент этих каналов перейдет на Disney+ с 1 октября 2020 года. Отметим, что каналы транслировались в Великобритании на протяжение 25-ти лет.

Согласно данным аналитической компании Enders Analysis, Sky и Virgin согласились расторгнуть дистрибьюторские соглашения с Disney досрочно, потому что Disney Channel, Disney XD и Disney Junior значительно уступают своим конкурентам. Тем не менее, аналитики обеспокоены поспешностью решения Disney: «У Disney+ дела идут хорошо, однако мы не уверены, что контент, создаваемый для телеканалов, будет столь же популярен среди подписчиков стриминга».

Напомним: ранее стало известно, что CEO TikTok Кевин Майер объяснил почему ушел из Disney+.

Напомним: ранее стало известно, что

Читайте также:

Фото: Disney

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!