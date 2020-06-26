Российского режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу 800 тыс. рублей. Суд посчитал, что «исправление возможно без реального срока». Адвокат Серебренникова сообщил, что будет обжаловать приговор. Об это сообщает «Медуза».

Остальные фигуранты дела — бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский — также приговорены к условным срокам. Итина приговорили к трем годам условно и штрафу 200 тыс. рублей, Малобродского — к двум годам условно и штрафу 300 тыс. рублей. Бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум приговорена к штрафу. Суд переквалифицировал обвинение Апфельбаум с мошенничества на халатность. Ее освободили от наказания, поскольку истек срок давности.

Ранее прокурор просил приговорить Серебренникова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, Алексея Малобродского — к пяти годам, Юрия Итина и Софью Апфельбаум — к четырем годам.

Суд удовлетворил иск Минкультуры о взыскании 129 млн рублей со всех фигурантов дела, кроме Апфельбаум.

Так называемое дело «Седьмой студии» длится уже почти три года. По версии обвинения, под прикрытием Серебренникова и благодаря покровительству бывшего директора департамента поддержки искусства Минкульта Софьи Апфельбаум преступной группе удалось завысить стоимость спектаклей, а затем обналичить деньги. Тем самым государству якобы нанесли ущерб в размере 128 млн рублей. Режиссер свою вину отрицал. За него вступилось множество видных российских деятелей. В 2019 году им удалось добиться освобождения Серебренникова из-под домашнего ареста, под которым он просидел полтора года.

Читайте также:

Фото: Википедия

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!