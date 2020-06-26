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Режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным

от Telekritika
От Telekritika 396
Главная Новости Режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным

Московский суд огласил приговор по делу «Седьмой студии».

Российского режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу 800 тыс. рублей. Суд посчитал, что «исправление возможно без реального срока». Адвокат Серебренникова сообщил, что будет обжаловать приговор. Об это сообщает «Медуза».

Остальные фигуранты дела — бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский — также приговорены к условным срокам. Итина приговорили к трем годам условно и штрафу 200 тыс. рублей, Малобродского — к двум годам условно и штрафу 300 тыс. рублей. Бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум приговорена к штрафу. Суд переквалифицировал обвинение Апфельбаум с мошенничества на халатность. Ее освободили от наказания, поскольку истек срок давности.

Ранее прокурор просил приговорить Серебренникова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, Алексея Малобродского — к пяти годам, Юрия Итина и Софью Апфельбаум — к четырем годам.

Суд удовлетворил иск Минкультуры о взыскании 129 млн рублей со всех фигурантов дела, кроме Апфельбаум.

Так называемое дело «Седьмой студии» длится уже почти три года. По версии обвинения, под прикрытием Серебренникова и благодаря покровительству бывшего директора департамента поддержки искусства Минкульта Софьи Апфельбаум преступной группе удалось завысить стоимость спектаклей, а затем обналичить деньги. Тем самым государству якобы нанесли ущерб в размере 128 млн рублей. Режиссер свою вину отрицал. За него вступилось множество видных российских деятелей. В 2019 году им удалось добиться освобождения Серебренникова из-под домашнего ареста, под которым он просидел полтора года.

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Фото: Википедия

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