Ирина Король, «Апостроф TV»: «У нас нет табу ни на одного политика в этой стране»

Запуск спутникового вещания «Апостроф TV» состоялся 1 июня 2020 года, и теперь доступ к каналу обеспечивают не только операторы кабельного ТВ, IPTV, YouTube, Facebook, но и спутник Astra 4a. Несомненно, это поможет существенно нарастить аудиторию, привлечь новых рекламодателей и создавать новые программы и форматы. Именно об этих планах мы поговорили с генеральным продюсером канала Ириной Король.

Лицензию вы получили 20 мая 2019 года, но вещать на спутнике начали совсем недавно. В чем причина задержки?

Я познакомилась с командой «Апостроф TV» в ноябре 2019-го. Тогда состоялась наша первая встреча и обсуждение деталей возможного сотрудничества. Мне искренне признались, что я не единственная, кого рассматривают на должность генерального продюсера. Поэтому даже переговоры со мной затянулись до января 2020 года из-за моего видения, какой должна быть стилистика канала, «картинка» и сам продукт. Также на тот момент коллеги находились в активном поиске помещения, технической базы, команды, потому что среди сотрудников «Апострофа» не хватало людей, которые бы хорошо ориентировались в телевизионном производстве.

Датой рождения телеканала было определено 15 апреля 2020 года. Но никто не мог тогда предположить, что в стране начнется пандемия и, как следствие, введут карантин. В итоге пришлось перенести не только запуск проекта, но и переговоры о сотрудничестве с людьми и компаниями, а также старт авторских проектов. Признаюсь, что были две непростые недели, когда я сомневалась: а запустимся ли мы вообще?

Каковы ваши прогнозы относительно расширения аудитории после того, как вы начали вещать на спутнике?

Наращивание аудитории — это одно из приоритетных направлений нашего развития, и это задача не из легких, если ты не засеваешь все вокруг деньгами. Но мы активно ведем переговоры о присутствии канала в максимальном количестве кабельных сетей. В частности, нас уже могут видеть абоненты Lanet, Divan.tv, Viasat. С 1 июля вступят в силу договоренности о ретрансляции на Triolan и на «Воле». Я, как пользователь «Воли», жду с нетерпением наступления этой даты, потому что очень хочу смотреть наш контент на ТВ, а не в интернете.

К счастью, на рынке существует спрос на качественный и сбалансированный информационный контент. Поэтому не только мы стучим в двери кабельных провайдеров, но и они предлагают нам сотрудничество по ретрансляции телеканала.

Не буду рисовать цифры с потолка и фантазировать, потому что покрытие — это задача не одного месяца, а долгосрочной работы. Есть просто видение нашего присутствия, и к этой цели «Апостроф TV» планомерно стремится.

Однако наша аудитория предпочитает не только телесмотрение, но и интернет, ведь мы воспринимаемся как некое «дочернее предприятие» одноименного сайта. Поэтому сейчас готовится масштабное обновление нашей страницы на YouTube и на сайте и, соответственно, их наполнение контентом с эфиров канала.

Как вы считаете, уменьшится ли доля диджитальной аудитории канала в пользу спутниковой?

Здесь не существует однозначного ответа, ведь пользователи потребляют информационный контент из нескольких источников в течение суток. Поэтому, начав смотреть «Апостроф TV» через спутник, можно продолжить просмотр той или иной программы на мобильном устройстве в дороге, к примеру, на YouTube-канале или на самом сайте, или же в мобильном приложении кабельного провайдера. Поэтому для нас главное — быть важным и авторитетным источником информации, доступным зрителю в любое удобное ему время и способ. Я надеюсь, что нас будут смотреть везде.

Расскажите немного о канале, его основных темах, редполитике и пр.

Мне часто задают вопрос, почему фирменными цветами канала является оранжевый и серый? На что я отвечаю: это цвета огня и стали. И это важно, потому что канал создавался с акцентом на мужскую аудиторию. Есть и хитрый маркетинговый ход, о котором легко догадаются компетентные специалисты.

Основное тематическое наполнение: политика, экономика, финансы, международные отношения, война на Донбассе, чрезвычайные происшествия. Вся команда работает в соответствии с объективной и сбалансированной редакционной политикой. Опережая скепсис коллег по цеху, — «посмотрим, как ваши учредители позволят вам быть незаангажированными», — скажу: именно незаангажированности от нас и требуют. Поэтому у нас нет табу ни на одного политика в этой стране.

Хотя признаюсь: есть персоналии, которых наша команда для самих себя определила как нерукопожатных, и это поддержал владелец. В частности, речь идет о Викторе Медведчуке. Этого человека наш зритель никогда не увидит в эфире и не услышит его заявлений. Но мы точно будем среди первых, кто даст новость о привлечении его к ответственности по закону. Поэтому в нашей дружной команде работает ведущая Роксана Руно. Поэтому с нами — шеф-редактор авторских проектов Александр Войт и выпускающий редактор Игорь Крымов. Поэтому так часто шеф-редактор Ирина Ильченко спрашивает у меня о нашем расширении. Украинская журналистика требует качественных изменений, и есть надежда, что стартовой точкой для них станет именно «Апостроф TV».

Недавно вышла новость о том, что на канале будет транслироваться программа Роксаны Руно. А какие еще новинки ожидают зрителей в этом году?

Роксана Руно пришла на канал с гарантией того, что у нас есть нерукопожатным персоны и никто не будет вмешиваться в ее журналистскую деятельность. То есть ей разрешено делать все, что она считает нужным, и ее проект уже дал результат: третья программа вышла при участии народного депутата Николая Тищенко — и тут же «Апостроф TV» оказался в топе цитирования. Некоторые скептики настаивают на том, что мы не «дожали» спикера в прямом эфире. А я считаю наоборот: иногда некоторым персонам надо дать просто говорить — и тогда все становится на свои места.

Уже в ближайшее время, в июле, мы увеличиваем количество выпусков новостей, они будут выходить каждый час. А в планах на новый сезон — запуск нескольких авторских тематических программ. Они будут основательными и ориентированными на аудиторию, которая мыслит критически и хочет знать больше. Из них мы планируем выстроить целую линейку в прайме. Также сейчас думаем о наполнении проектами сетки выходных дней.

Есть амбиция запустить большое политическое ток-шоу. А еще — реализовать запрашиваемый зрительской аудиторией «стебный» формат.

Расскажите немного о ведущих, которые являются лицами телеканала и почему вы выбрали именно их?

Ведущими новостей стали Леся Вакулюк, которая до этого работала на телеканале «24», и Алина Блохина, которая перешла к нам со «112 Украина». На этой неделе к команде присоединилась Екатерина Рябошапка, которую знают по работе на канале АТR. Все трое — грамотные, профессиональные журналистки.

В гостевых студиях удар держат: Юрий Кулинич, ранее работавший на ZIK, Константин Линчевский, в активе которого «Радио НВ», и Денис Похила с «Обоз ТВ».

Когда шли переговоры о сотрудничестве, для всех них ключевыми были вопросы редакционной политики и профессиональной самореализации. Поэтому выбор здесь более чем понятен.

Авторские проекты, кроме Роксаны Руно, ведут Игорь Петренко и Максим Степаненко. Это отдельная история сотрудничества нашего канала и Международного центра перспективных исследований. И это было непросто, ведь и Петренко, и Степаненко хорошо чувствуют себя в качестве экспертов. А вот амплуа ведущих — это совершенно новое для них испытание, с которым они прекрасно справились.

И еще маленькая ремарка для лучшего понимания «Апостроф TV». Несмотря на то, что все мы пришли из разных медиа, удивительно быстро и легко стали командой.

А как обстоят дела с рекламой? Вы запустились, переждав коронавирусный кризис, однако рекламодателей все еще непросто привлечь. Чем и как их привлекаете вы?

Сейчас говорить о рекламе слишком рано: мы вещаем всего четвертую неделю и только формируем наше наполнение, покрытие, аудиторию. Поэтому думаю, к этому вопросу мы сможем вернуться уже осенью и подробнее об этом поговорить.

Есть мнение, что европейский рынок рекламы просядет на 16% в 2020 году. Согласны ли вы с таким прогнозом? Каков ваш прогноз и ваша стратегия на следующие 6 месяцев?

Я надеюсь, как и все телевизионщики, что рынок рекламы быстро оправится после коронавируса. И ничего другого катастрофического не произойдет. А вообще, я бы не ориентировалась на европейский рынок рекламы. Хотя бы потому, что последние лет 10-15 украинский рынок не всегда его наследует.

Ну а задача нашего канала — стать желанным партнером на рынке рекламы. И для этого есть прекрасные предпосылки, которые я уже озвучила выше.

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Фото: Дмитрий Олийнык

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