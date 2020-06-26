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Японский робот Erica впервые сыграет главную роль в фильме

от Telekritika
От Telekritika 382
Главная Кино Японский робот Erica впервые сыграет главную роль в фильме

Научно-фантастический фильм с ее участием планируют снять летом 2021-го.

Bondit Capital Media, которая финансировала такие фильмы, как «До кости» и «Ван Гог. С любовью, Винсент», бельгийская компания Happy Moon Productions и нью-йоркская Ten ​​Ten Global Media, снимут научно-фантастический фильм «b» стоимостью $70 млн. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Лента расскажет об ученом, который создал программу для совершенствования человеческой ДНК. Позднее он понимает опасность своего изобретения и помогает разработанному роботу с ИИ сбежать.

Японские ученые Хироши Ишигуро и Кохей Огава, которые создали робота Эрику в рамках своего исследования робототехники, научили ее актерскому мастерству.

Первоначально Эрика должна была дебютировать в другом проекте, режиссером которого должен был стать Тони Кэй («Американская история икс»), но продюсеры вынуждены выбрать другой проект из-за конфликтов в графике.

Съемки фильма «b» запланированы на июнь 2021 года в Европе.

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Фото: youtube

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