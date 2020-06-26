Сторонники Сергея Стерненко пристыдили съемочную группу ZIK

Под Апелляционным судом Киева, где рассматривают жалобу адвокатов на меру пресечения для активиста Сергея Стерненко, произошли столкновения с представителями телеканала ZIK. Об этом сообщает «5 канал». Под стенами здания проходит акция в поддержку Стерненко, во время которой у активистов возник спор с журналистами канала. «Я сочувствую людям, которые работают на Медведчука, их наказал Господь», — отметил сам Стерненко.

Когда сотрудники ZIK пытались включиться в прямой эфир, их обступили участники акции. Они кричали «Ганьба!» и требовали покинуть территорию суда. В спор вмешались правоохранители, которые взяли журналистов в кольцо ради их безопасности, ведь выходить со двора Апелляционного суда они не пожелали.

Напомним, 15 июня журналистка ZIK заявила, что ее работе пытались помешать. Инцидент произошел в Киеве у здания Шевченковского суда, где избирали меру пресечения Сергею Стерненко.

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Фото: «5 канал»

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