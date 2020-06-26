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Сторонники Сергея Стерненко пристыдили съемочную группу ZIK

от Telekritika
От Telekritika 146
Главная Новости Сторонники Сергея Стерненко пристыдили съемочную группу ZIK

Потребовав покинуть территорию суда, который рассматривает дело активиста.

Под Апелляционным судом Киева, где рассматривают жалобу адвокатов на меру пресечения для активиста Сергея Стерненко, произошли столкновения с представителями телеканала ZIK. Об этом сообщает «5 канал». Под стенами здания проходит акция в поддержку Стерненко, во время которой у активистов возник спор с журналистами канала. «Я сочувствую людям, которые работают на Медведчука, их наказал Господь», — отметил сам Стерненко.

Когда сотрудники ZIK пытались включиться в прямой эфир, их обступили участники акции. Они кричали «Ганьба!» и требовали покинуть территорию суда. В спор вмешались правоохранители, которые взяли журналистов в кольцо ради их безопасности, ведь выходить со двора Апелляционного суда они не пожелали.

Напомним, 15 июня журналистка ZIK заявила, что ее работе пытались помешать. Инцидент произошел в Киеве у здания Шевченковского суда, где избирали меру пресечения Сергею Стерненко.

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Фото: «5 канал»

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