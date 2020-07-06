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Cериал «Пес»: кто снимает хит ICTV?

от Татьяна Мялковская
От Татьяна Мялковская 316
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Один из самых популярных сериалов украинского телевидения «Пес» транслируют не только в Украине. Телекритика разобралась, кто стоит за производством пятисезонной саги о полицейском и его друге — немецкой овчарке «Пес».

Хит ICTV сериал «Пес» от студии PRO-TV (Украина) вышел на экраны в 2015 году. На данный момент у сериала пять сезонов. Съемки шестого стартовали в июне 2020-го (украинская студия Pro-TV), как пишет телеканал ICTV.

Тем не менее сериал также активно транслируется на телеканале НТВ, о чем написано на его сайте. НТВ производителем сериала называет разные студии: Pro-TV, «Универсал продакшн», «Агентство-42», а в последнем сезоне указано производство просто «Украина». НТВ транслировал все сезоны сериала с небольшим перерывом после премьеры на канале ICTV.

Также некоторые ресурсы, к примеру TVM, ссылаясь на релиз НТВ пишут, что новый сезон сериала снимает именно НТВ, только новым сезоном заявлен не шестой, а пятый.

Ресурс kp.ru пишет: «Почему на НТВ официально считается, что сезон, который вышел в 2019 году, — четвертый? Такая путаница произошла из-за того, что «Пес» изначально производился в Украине, а потом телеканал НТВ купил права, и серии в сезоны были укомплектованы иначе (в Украине: «Пес»-1 — 20 серий, «Пес»-2 — 24 серии, «Пес»-3 — 24 серии, «Пес»-4 — 20 серий, «Пес»-5 — 20 серий; на НТВ: «Пес»-1 — 20 серий, «Пес»-2 — 48 серий, «Пес»-3 — 20 серий, «Пес»-4 — 20 серий)».

Ряд других российских источников также ссылаются на релиз НТВ, где пишут о съемках пятого сезона каналом НТВ.

Публикация о сериале в Inter Media

Помимо этого в программе «Сегодня» (информационной программе телекомпании НТВ) брали интервью со съемочной группой и актерами сериала, включая главного героя — Никиту Панфилова. В описании программы пишут «о чем будет новый сезон популярного сериала НТВ «Пес», где указывают на собственное производство проекта.

Тем не менее в ролике видно, что Панфилов находится в Украине, если обратить внимание на номерные знаки машин.

Эта же ситуация повторяется на кадрах со съемочной площадки, где помимо фургона PRO TV можно найти украинские номера на автомобиле. Можно прийти к выводу, что съемки проходят в Украине, несмотря на то, что действия сериала происходят якобы в Москве.

Основной актерский состав «Пса» в основном состоит из украинских актеров: Андрей Саминин, Ольга Олексий,  Михаил Жонин, Денис Роднянский, Борис Георгиевский. Не считая главного персонажа — Максима Максимова в исполнении российского актера театра и кино — Никиты Панфилова.

Саму студию PRO-TV, которая согласно ICTV снимает 6 сезон «Пса», найти проблематично. Официального сайта у компании нет, релизы о съемках рассылает телеканал. Однако на сайте YouControl отмечается, что ТОВ «ПРО-ТВ ПРОДАКШН» зарегистрирована в Украине.

Также при поиске информации о PRO-TV, можно наткнуться на украинскую компанию Victoria Film Studios. Она среди своих проектов также выделяет сериал «Пес».

В портфеле Victoria Film Studios также ряд других фильмов и сериалов. К примеру, сериал «Запретная любовь», снятый для телеканала «Интер». Хотя его производителем также заявлена студия PRO-TV, на постере в самом низу мелким шрифтом написано: Victoria Film Studios — 2016.

Также Victoria Film Studios ранее снимала для НТВ «Возвращение Мухтара», где в центре сюжета немецкая овчарка и околодетективная история. Однако данная кинокомпания работает не только как самостоятельный производитель полного цикла, но и как арендодатель съемочных площадей, оборудования, гримерных, реквизита, транспорта и т.д.

«Телекритика» обратилась за комментарием на канал НТВ и продакшен Victoria Films Studios, однако на момент публикации материала не получила ответа.

Мы поинтересовались у ICTV, проданы ли права на показ сериала «Пес» каналу НТВ или же, возможно, он снят в копродукции? Пресс-служба ICTV прокомментировала эту ситуацию так: «Ничего не поменялось — все сезоны сериала снимались для двух телеканалов».

Напомним, сериал «Пес» рассказывает о следователе Максиме Максимове, который имеет за плечами много раскрытых уголовных дел. Его жена, криминалист Елена Жарова, уходит к его лучшему другу и коллеге Алексею Леонидову. Беда не приходит одна: во время очередного дела Максимова подставляют. Он остается без работы, друзей, денег и начинает пить. Однако судьба дает ему второй шанс — на месте гибели своего бывшего тестя он находит раненого кобеля немецкой овчарки. Максимов забирает собаку к себе и выхаживает в своей квартире, после чего дает животному новое имя — Пес. Затем он бросает пить, и они с Псом снова начинают раскрывать преступления — теперь уже вместе.

Согласно телерейтингам, премьера 5 сезона «Пес» имела высокие показатели: (вторник – четверг, 21:30) – начал с 12,1%/14,8% по 18-54/18-54 (50+) во вторник, среда – 13,7%/15,7%, четверг – 14,5%/16,9%. В среду и четверг «Пес-5» и вовсе стал топом вечернего прайма.

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