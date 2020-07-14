YouTube будет показывать еще больше рекламы

Согласно новым правилам, которые Google вводит с 27 июля 2020 года, видеохостинг YouTube снизит ограничения по времени для рекламных объявлений, которые демонстрируются в середине видеороликов, передает socialmediatoday.com.
В новых правилах сказано, что каждый загружаемый ролик, имеющий хронометраж не менее 8-ми минут, теперь получит возможность разместить рекламу посреди трансляции. ранее это правило касалось лишь роликов с 10-минутных хронометражем. Также по умолчанию будет активироваться фугкция mid-roll в середине как новых, так и старых видео, которые соответствуют новому рекламному формату. Функцию можно будет отключить вручную.
Нововведения должны способствовать привлечению новых рекламодателей и увеличению доходов от рекламы. Согласно данным издания socialmediatoday.com, каждый час на видеосервис загружается около 30 тыс. часов контента, поэтому пользователи могут наблюдать значительный рост количества рекламы.
Напомним: ранее стало известно, что суд EC разрешил YouTube не делиться данными предполагаемых пиратов.
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Фото: picjumbo.com
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