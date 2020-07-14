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YouTube будет показывать еще больше рекламы

от Telekritika
От Telekritika 367
Главная Диджитал YouTube будет показывать еще больше рекламы

Видеоплатформа снизит ограничения по времени для рекламных объявлений.

Согласно новым правилам, которые Google вводит с 27 июля 2020 года, видеохостинг YouTube снизит ограничения по времени для рекламных объявлений, которые демонстрируются в середине видеороликов, передает socialmediatoday.com.

В новых правилах сказано, что каждый загружаемый ролик, имеющий хронометраж не менее 8-ми минут, теперь получит возможность разместить рекламу посреди трансляции. ранее это правило касалось лишь роликов с 10-минутных хронометражем. Также по умолчанию будет активироваться фугкция mid-roll в середине как новых, так и старых видео, которые соответствуют новому рекламному формату. Функцию можно будет отключить вручную.

Нововведения должны способствовать привлечению новых рекламодателей и увеличению доходов от рекламы. Согласно данным издания socialmediatoday.com, каждый час на видеосервис загружается около 30 тыс. часов контента, поэтому пользователи могут наблюдать значительный рост количества рекламы.

Напомним: ранее стало известно, что суд EC разрешил YouTube не делиться данными предполагаемых пиратов.

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Фото: picjumbo.com

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