Французский Canal+ оштрафуют на €5 млн

Французская мпедиакомпания Canal+ Group по решению суда будет оштрафована за «принудительные продажи» нового пакета более чем 430 тыс. подписчикам. Сумма штрафа составит от €3 млн до €5 млн, передает broadbandtvnews.com.

Судом департамента О-де-Сен (Франция) было принято соответствующее решение после того, как Canal+ признал свою вину в рамках юридической процедуры, позволяющей ответчику выплатить штраф и тем самым избежать судебного разбирательства.

С чего все началось. В декабре 2017 года, Canal+ проинформировал своих абонентов о том, что они получат пакет CanalSat, доплатив от €2 до €5. Однако канал автоматически добавил пакет к тем услугам, на которые уже были подписаны зрители, и получилось, что Canal+ навязал абонентам дополнительный пакет. Хотя в уведомлении и говорилось о том, что подписчики могут уведомить канал своем желании удалить CanalSat, все равно суд счел такие действия канала неправомерными.

Суд заявил, что практика навязывания покупателям обязательства отказаться от предложения сама по себе является правонарушением, так как не предусматривает возможности сделать предварительный заказ и не предоставляет право выбора.

Напомним: ранее стало известно, что Франция станет шестой страной, где запустится стриминговый сервис Disney+.

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Фото: unsplash

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