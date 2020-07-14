Spotify запустится в Украине буквально на днях — прогноз

Журналисты itc.ua утверждают, что аудиосервис Spotify запустится в Украине 15 июля 2020 года. В качестве доказательства этому они приводят скриншот с упоминанием Украины на странице с новой версией пользовательского соглашения.

Сотрудники Spotify оперативно скрыли страницу, на которой Украина упоминалась в пользовательском соглашении, но журналисты восприняли это как еще одно доказательство запуска сервиса на территории нашей страны. Также они обратили внимание на то, что в украинской веб-версии сервиса теперь отображаются цены, хотя и в долларах США.

Однако на данный момент приложение Spotify все еще недоступно для загрузки для украинских пользователей через App Store и Google Play. Пока что украинцам приходится подключаться к Spotify с помощью VPN.

Напомним: ранее стало известно, что Spotify внедряет интерактивную рекламу в подкастах.

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Фото: Unsplash

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