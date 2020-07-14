Стриминг Quibi выиграл суд у компании Eko

Похоже, полоса неудач для стримингового сервиса Quibi окончилась: судья отклонил судебный запрет, который заставил бы компанию отключить функцию Turnstyle, передает variety.com.

В мае 2020 года компания Eko подала в суд на стриминговый сервис Quibi. Истец заявлял, что Quibi украл их технологию съемки и трансляции одного и того же видео в двух форматах: вертикальном и горизонтальном. Истец также потребовал либо прекратить использовать эту технологию (у стриминга она получила название Turnstyle), либо лицензировать ее.

Судья Кристина Снайдер 13 июля 2020 года заявила, что адвокаты Eko не смогли доказать, каким именно образом дальнейшее использование стримингом функции Turnstyle может нанести Eko непоправимый вред. Она не вынесла решения по существу иска.

«Eko не представила заслуживающих доверия доказательств и не добилась предварительного судебного запрета. В результате, у Eko нет никакого дела против Quibi. А этот иск был весьма легкомысленным поступком. Но в любом случае мы будем продолжать защищаться», — прокомментировал официальный представитель Quibi.

Напомним: ранее стало известно, что Quibi потерял 92% подписчиков.

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Фото: Quibi

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