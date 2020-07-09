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Quibi потерял 92% подписчиков

от Telekritika
От Telekritika 386
Главная Диджитал Quibi потерял 92% подписчиков

Зрители не захотели оформлять платную подписку после завершения бесплатного тестового периода.

Согласно данным аналитической комнаии Sensor Tower, от стриминга Quibi отписались 92% пользователей. После того, как истек срок действия бесплатной пробной версии, зрители не захотели оформлять платную подписку, передает techcrunch.com.

Напомним, что стриминг предлагал трехмесячный бесплатный период пользования. По истечении этого срока от сервиса отписалась большая часть аудитории — 92%. Оставшиеся 8% оформили платную подписку. Однако представители Quibi отмечают, что аналитики Sensor Tower неправильно указали количество платных подписчиков, а также добавили, что довольны показателями привлечения к платной подписке.

Со дня старта (6 апреля 2020 года) и до недавнего времени количество загрузок приложения Quibi составило 4,5 млн (согласно данным Sensor Tower). Однако по данным самого видеосервиса, на сегодня приложение скачали более 5,6 млн человек. В Sensor Tower заявляют, что причиной несоответствия показателей может быть то, что в своем исследовании аналитики ссылались на данные касательно первичных загрузкок приложения из App Store и Google Play. Т.е.  в отчете не отображены повторные загрузки.

Напомним: ранее стало известно, что Quibi рассчитывает получить $200 млн инвестиций в 2021 году.

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Фото: Quibi

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