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Влад Яма вновь станет судьей «Танців з зірками»

от Telekritika
От Telekritika 440
Главная Новости Влад Яма вновь станет судьей «Танців з зірками»

Он уверяет, что из-за звездного состава участников новый сезон шоу уже прозвали «платиновым».

Танцор и хореограф Влад Яма уже в четвертый раз станет судьей шоу «Танці з зірками». Об этом он рассказал 9 июля в студии «Сніданку з 1+1», сообщает пресс-служба телеканала «1+1». Влад заинтриговал зрителей, сказав, что в четвертом сезоне танцевального шоу будет потрясающий звездный состав участников.

«Я знаю нескольких звезд, которые примут участие в новом сезоне, и это будет что-то невероятное. Мы уже окрестили этот сезон «платиновым». Я с нетерпением жду прямые эфиры, хочу удивляться и восхищаться сам, и чтобы такие же эмоции испытывали наши зрители. Я в предвкушении», — рассказал судья.

Уже скоро станут известны имена звездных участников и ведущих нового сезона проекта, в эфире «Сніданка з 1+1» расскажут, кто сядет в судейские кресла, кроме Екатерины Кухар и Влада Ямы.

Традиционно в шоу «Танці з зірками» принимают участие звездные пары. Они танцуют для зрителей, которые в свою очередь голосуют за своих фаворитов, приближая их к победе. Победителями третьего сезона проекта стали актриса Ксения Мишина и ее партнер – танцор и хореограф Женя Кот. Над производством проекта работает команда Big Entertainment Shows «1+1 Продакшн».

Премьера нового четвертого сезона шоу состоится осенью на «1+1».

Напомним, на днях балерина Екатерина Кухар призналась, что станет судьей в новом сезоне «Танців з зірками».

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30% голосов зрители «Танців із зірками» отдали с помощью приложения 1+1 video

Фото, видео: 1+1 media

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