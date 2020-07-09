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Литва запретила российский телеканал RT

от Telekritika
От Telekritika 331
Главная Новости Литва запретила российский телеканал RT

Страны Балтии избавляются от российской пропаганды.

Литва запретила вещание на своей территории российского пропагандистского телеканала RT, сославшись на связь между каналом и одиозным пропагандистом Дмитрием Киселевым. Об этом сообщает УНИАН. Решение Вильнюса появилось после того, как на прошлой неделе Латвия тоже запретила RT. Латвийский регулятор признал российский телеканал пропагандистским и подтвердил, что его контролирует Киселев, который управляет государственным медиа-холдингом «Россия Сегодня».

«RT находится под контролем Киселева, который под санкциями ЕС из-за его весомой роли в распространении российской пропаганды в поддержку аннексии Крыма в 2014 году, а также военной активности России на Востоке и юго-востоке Украины сейчас», — пояснил литовский регулятор телеэфира в своем заявлении.

Запрет касается пяти телеканалов, входящих в медиагруппу: RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD. В ведомстве пояснили, что телеканал «распространяет контент, выгодный Кремлю», а решение было принято по совету МИДа Литвы.

В российском посольстве в Вильнюсе это решение назвали «очередным шагом в борьбе против альтернативной точки зрения и свободы прессы».

Напомним, ранее стало известно, что возможность запрета RT изучают в Эстонии.

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Фото: RT

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