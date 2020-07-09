Литва запретила российский телеканал RT

Литва запретила вещание на своей территории российского пропагандистского телеканала RT, сославшись на связь между каналом и одиозным пропагандистом Дмитрием Киселевым. Об этом сообщает УНИАН. Решение Вильнюса появилось после того, как на прошлой неделе Латвия тоже запретила RT. Латвийский регулятор признал российский телеканал пропагандистским и подтвердил, что его контролирует Киселев, который управляет государственным медиа-холдингом «Россия Сегодня».

«RT находится под контролем Киселева, который под санкциями ЕС из-за его весомой роли в распространении российской пропаганды в поддержку аннексии Крыма в 2014 году, а также военной активности России на Востоке и юго-востоке Украины сейчас», — пояснил литовский регулятор телеэфира в своем заявлении.

Запрет касается пяти телеканалов, входящих в медиагруппу: RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD. В ведомстве пояснили, что телеканал «распространяет контент, выгодный Кремлю», а решение было принято по совету МИДа Литвы.

В российском посольстве в Вильнюсе это решение назвали «очередным шагом в борьбе против альтернативной точки зрения и свободы прессы».

Напомним, ранее стало известно, что возможность запрета RT изучают в Эстонии.

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Фото: RT

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