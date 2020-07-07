Эстония изучает возможность запрета канала RT

На прошлой неделе Латвия запретила трансляцию в стране российских пропагандистских телеканалов группы RT. Правительственные учреждения Эстонии взвешивают возможность присоединиться к этому запрету. Об этом сообщает Delfi.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сказал в интервью изданию, что одобряет действия Латвии, но для того, чтобы поступить так же, для начала нужно провести анализ, который подтвердит, что ограничение трансляции канала — верный шаг для реализации финансовых санкций. Министр отметил, что речь идет о запрете только тех прокремлевских каналов, от работы которых получают выгоду лица, находящиеся в санкционном списке.

В результате подобного анализа осенью прошлого года была ограничена работа агентства «Спутник», входящего в медиагруппу «Россия сегодня», которой руководит Дмитрий Киселев.

Напомним, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение запретить трансляцию в Латвии семи телеканалов группы RT, которая раньше действовала под брендом Russia Today. Как поясняет NEPLP, это было сделано, так как данные каналы «находятся под фактическим контролем и единоличным надзором» российского пропагандиста Дмитрия Киселева, в отношении которого объявлены санкции ЕС.

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Фото: RT

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