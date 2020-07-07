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«UA: Перший» покажет финал Кубка Украины

от Telekritika
От Telekritika 673
Главная Новости «UA: Перший» покажет финал Кубка Украины

Матч «Динамо» — «Ворскла» состоится в среду вечером.

В среду, 8 июля, на харьковском стадионе «Металлист» состоится финальный матч Кубка Украины по футболу 2019-2020 между киевским «Динамо» и полтавской «Ворсклой». Телеканал «UA: Перший» покажет его в прямом эфире, трансляция начнется в 21:30. Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

Для зрителей канала будут работать спортивные журналисты и комментаторы Вадим Шевякин и Роберто Моралес.

«Ожидаю ожесточенного поединка, ведь «Динамо» пока нe слишком превышает классом «Ворсклу», особенно, если судить по игровому рисунку. А «Ворскла» — боевая команда с трeнeром-бойцом Юрием Максимовым. На полтавчан будет меньше психологического давления, поскольку они ужe стали гeроями для своих фанов. Для киевлян это шанс получить кубок и снова выйти впeрeд по количеству трофeев в схватке с «Шахтером», а для «Ворсклы» — нe только шанс на второй трофeй в истории, но и пропуск в Лигу Европы», — рассказывает Шевякин.

Напомним, финал Кубка Украины также покажет телеканал «Футбол».

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Фото: unsplash

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