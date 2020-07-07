«Квартал 95» снимет в 2020 году четыре сериала для канала «Украина»

В Киеве стартовали съемки четырехсерийной комедийной мелодрамы от студии «Квартал 95» – «18-летний олигарх». Это первый из четырех телефильмов, которые студия снимет для канала «Украина» в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба «Квартала 95».

В центре сюжета фильма – жизнь 45-летнего олигарха, которая рушится в одночасье, когда он узнает об измене жены и серьёзных проблемах со здоровьем. Он решает передать свою компанию, а заодно и имущество, внебрачной 18-летней дочке. Правда, со своей дочерью бизнесмен до сих пор не знаком, и живет она в глухом селе. Так что, у него есть всего месяц, чтобы найти общий язык с дочкой и сохранить компанию, которую уже хотят присвоить его же бизнес-партнеры.

«Идея этого сериала появилась три года назад, на написание сценария ушло порядка четырех месяцев», – рассказывает сценарист Александр Щур.

Главные роли в фильме исполняют Иван Оганесян и Ирина Гришак, также в сериале играют Лилия Ребрик, Екатерина Гулякова, Дмитрий Сарансков и другие. Съемки фильма пройдут в июле в Киеве и Киевской области.

«Изначально это было предложение канала, который хотел побаловать свою аудиторию чем-то новеньким. И хотя наша студия в основном специализируется на комедиях, в других жанрах нам тоже всегда интересно проявлять свой потенциал. К тому же, это далеко не первая наша попытка совместить несколько жанров в одном. Кстати, мы планируем, что весь цикл из четырех телефильмов снимет один режиссер – Андрей Силкин. Именно он снял первый наш сериал для «Украины» — «Семья на год» — который с успехом прошел в телеэфире в конце прошлого года», — говорит руководитель студии «Квартал 95» Борис Шефир.

«Серию комедийных мелодрам мы задумали с коллегами из студии «Квартал 95» еще в прошлом году – бросили пробный шар – фильм «Семья на год», который более чем оправдал наши ожидания, — говорит главный продюсер департамента киносериального производства телеканала «Украина» Наталья Стрибук. Так что теперь, уже понимая, как реагирует наш зритель на более легкий жанр в эфире телеканала, с вдохновением начали работу над следующими историями. Я очень рада, что талантливые сценаристы очень четко почувствовали тональность комедии для канала «Украина».

Напомним, студия «Квартал 95» и Gulliver Films презентовали первый тизер полнометражного анимационного фильма «Гулливер возвращается». Премьера анимации в Украине запланирована на 24 декабря 2020 года.

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Фото: «Квартал 95»

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