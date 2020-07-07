О Валерии Лобановском снимут художественный фильм

Студия Kinorob (Film.ua Group) и футбольный клуб «Динамо» (Киев) подписали меморандум о сотрудничестве. Они намерены создать полнометражный художественный фильм «Наставник» – байопик о Валерии Лобановском. Об этом сообщает пресс-служба Film.ua.

Kinorob работает над фильмом уже более полугода. Он расскажет о легендарном футбольном тренере и охватит период жизни Лобановского, начиная с 1970-х годов. В 1973 году 34-летний тренер получил приглашение возглавить «Динамо» и за два года привел клуб сначала к победе в Кубке Кубков, а затем и в Суперкубке УЕФА.

Студия Kinorob создала такие кассовые ленты, как «Незламна», «Сторожевая Застава», «Захар Беркут». Она планирует сделать проект «Наставник» мультиплатформенным: историю Валерия Лобановского собираются рассказать также с помощью сериала, выставок, книг и документального фильма.

«Мы задумывали «Наставник», как мотивирующий художественный фильм, фильм-событие, фильм-подъем. Валерий Лобановский – настоящий герой Украины и почти идеальный персонаж для фильма байопика: непростой уникальный характер, гениальная личность и действительно легендарная историческая фигура. Это человек, который сделал не одну, не две, а целых три эпохальные суперкоманды, каждая из которых не только оставила свой след в истории футбола, но и воспитала по владельцу Золотого Мяча (Блохин 1975, Беланов 1986, Шевченко 2004). Он является одним из самых выдающихся футбольных тренеров современности», — рассказывают продюсеры фильма.

Сейчас проект находится на стадии финализации сценария, идет предварительный кастинг актеров и подбор съемочной команды.

Напомним, Film.ua Group начала съемки драмы «Жіночий лікар 5», премьера которой состоится на канале «Украина».

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Фото: Film.ua

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