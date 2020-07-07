Телерадиокомпания SiriusXM купит сервис подкастов Stitcher

SiriusXM закрыл сделку по приобретению подразделения по производству, распространению и рекламе подкастов Stitcher, пишет Variety.

Сделка обойдется примерно в $300 млн, согласно Wall Street Journal. До этого Scripps купил Stitcher за $4,5 млн в 2016 году и объединил его с Midroll Media (которую он купил за $50 млн годом ранее).

Как пишет источник, сделка еще не завершена. Договор поможет поставить SiriusXM на лидирующую позицию в сфере подкастинга в США, расширив присутствие спутниковой радиокомпании на все форматы аудио-развлечений.

Купив Stitcher, SiriusXM станет основным игроком в подкаст-cфере и продолжит тенденцию слияний и поглощений, беря пример с покупок Spotify в течение прошлого года (которые включали в себя приобретение Gimlet Media и The Ringer).

Ранее WarnerMedia и iHeartMedia заключили договор о совместном производстве подкастов по сюжетам самых популярных сериалов, которые выходят на HBO Max.

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Фото: Unsplash

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