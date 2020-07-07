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Телерадиокомпания SiriusXM купит сервис подкастов Stitcher

от Telekritika
От Telekritika 401
Главная Диджитал Телерадиокомпания SiriusXM купит сервис подкастов Stitcher

Компания расширяет свое влияние на рынке.

SiriusXM закрыл сделку по приобретению подразделения по производству, распространению и рекламе подкастов Stitcher, пишет Variety.

Сделка обойдется примерно в $300 млн, согласно Wall Street Journal. До этого Scripps купил Stitcher за $4,5 млн в 2016 году и объединил его с Midroll Media (которую он купил за $50 млн годом ранее).

Как пишет источник, сделка еще не завершена. Договор поможет поставить SiriusXM на лидирующую позицию в сфере подкастинга в США, расширив присутствие спутниковой радиокомпании на все форматы аудио-развлечений.

Купив Stitcher, SiriusXM станет основным игроком в подкаст-cфере и продолжит тенденцию слияний и поглощений, беря пример с покупок Spotify в течение прошлого года (которые включали в себя приобретение Gimlet Media и The Ringer).

Ранее WarnerMedia и iHeartMedia заключили договор о совместном производстве подкастов по сюжетам самых популярных сериалов, которые выходят на HBO Max.

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Фото: Unsplash

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