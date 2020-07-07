«Суспільне» запустит 20 творческих проектов для регионального вещания

«Суспільне» запускает в производство 20 творческих проектов для регионального вещания, которые отобрали на открытом конкурсе «Створюй із Суспільним» осенью 2019 года. Об этом сообщается на сайте вещателя.

«Все программы выйдут в новом сезоне с сентября на межрегиональной платформе вещателя. Таким образом, жителям всех регионов удастся узнать о жизни, культуре, быте и вызовах, с которыми сталкиваются украинцы в соседних областях», — рассказала исполнительный продюсер регионального вещания «Суспільного» Мария Заиченко.

Отбор проходил в несколько этапов: первый осуществлялся региональными филиалами и творческими работниками на местах. Так было отобрано 70 проектов от локальных продакшенов, предложенных к защите.

Защиту конкурсной комиссии, в состав которой вошли руководители центрального офиса, прошли 34 проекты. Среди них часть была отобрана для финансирования «Суспільним», а другие были предложены для грантового финансирования совместно с международными партнерами вещателя.

Производство первых 20 проектов по финансированию «Суспільного» начнется с проведения филиалами тендеров. Для этого проведут переговорную процедуру по результатам художественного конкурса.

Полный список программ для регионального вещания, которые запустят в производство доступен по ссылке.

Помимо этого вещатель готовит к запуску вместо «не»Цікава Україна» от «UA: Херсон» другой проект о локальном туризме — «Шукачі пригод», «UA: Чернігів».

Напомним, ранее член правления, ответственный за бюджетирование и управление активами Родион Никоненко покинул «UA: Суспільне мовлення».

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Фото: Александра Йорк

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