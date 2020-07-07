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В Великобритании учредили фонд помощи кинопрокатным компаниям в размере $620 тыс.

от Telekritika
От Telekritika 838
Главная Кино В Великобритании учредили фонд помощи кинопрокатным компаниям в размере $620 тыс.

Гранты будут доступны до 25 000 фунтов на компанию.

Британский институт кинематографии учредил фонд в размере $620 тыс. (500 тыс. фунтов стерлингов), чтобы помочь компаниям по продаже фильмов покрыть расходы, пишет Deadline.

Для каждой компании будут доступны гранты в размере до 25 000 фунтов стерлингов, в общей сложности может быть поддержано 20 компаний. Деньги предназначены для покрытия расходов, которые не могут быть покрыты средствами, доступными от правительства Великобритании или других источников.

«Мы стремимся поддерживать амбициозные цели правительства в области экспорта и обеспечения конкурентоспособного британского кинорынка. Именно сейлз-компании связывают фильм с мировой аудиторией и приносят правообладателям международные доходы», — сказал генеральный директор BFI Бен Робертс.

Также правительство Великобритании обнародовало пакет в размере $2 млрд для индустрии искусства и культуры страны, включая независимые кинотеатры и театры.

Напомним, ранее Британское правительство объявило о том, что в скором времени в стране можно будет проводить спортивные мероприятия, а также возобновить производство фильмов и телепрограмм.

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Фото: unsplash

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