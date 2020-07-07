Всемирная организация интеллектуальной собственности запустила новый онлайн-сервис

Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) запустила новый глобальный онлайн-сервис WIPO PROOF, который помогает защитить цифровой контент от кражи, сообщает «Чистое небо«.

Вячеслав Миенко, руководитель антипиратской инициативы “Чистое небо” комментирует запуск нового сервиса WIPO: «Мы приветствуем новые инициативы и использование цифровых технологий, которые помогают авторам защищать свои права. Этот инструмент позволит создать дополнительный источник данных для фиксации времени создания объекта автором, что может в дальнейшем быть использовано при споре о правах».

Как работает эта технология? После регистрации в WIPO PROOF автор загружает на сайт файл с контентом любого размера и формата (текстовый, аудиовизуальный, графический и др.), который требует защиты от кражи. Важно отметить, что на WIPO PROOF загружается не оригинал файла, а его хеш (сумма данных файла, работающая как его уникальный идентификатор). Далее система генерирует программный токен — цифровую метку даты и времени файла. По словам WIPO, токен обеспечивает своего рода цифровое нотариальное оформление, подтверждающее факт существования того или иного произведения на определенный момент времени, а также факт его неизменности с момента регистрации. В результате автор получает надежное подтверждение создания своего произведения, которым он пока не готов поделиться публично и которое может быть не завершено.

Для создания токенов WIPO PROOF используется технология инфраструктуры открытых ключей (PKI). Это криптографическая технология, работающая в соответствии с европейскими стандартами электронной идентификации eIDAS. Купить токены WIPO PROOF можно как по отдельности (20 швейцарских франков = 562 грн за один), так и комплектом с двухлетним сроком действия (190 швейцарских франков = 5472 грн за 10 токенов). После обработки платежа токен генерируется за считанные секунды, и цифровой отпечаток файла может быть немедленно загружен. Он хранится на серверах WIPO в Швейцарии.

Однако WIPO PROOF не заменяет регистрацию права на интеллектуальную собственность и не может быть приравнен к соответствующим национальным и международным реестрам. Сервис служит механизмом тестирования и защиты активов, доказывая, что файл существовал на определенный момент. Но не гарантирует, что информация в файле верна, или что владелец является автором произведения.

Напомним, с 25 мая Общественный союз «Инициатива «Чистое небо»» возглавил Вячеслав Миенко.

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Фото: «Чистое небо»

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