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В США раздумывают над ограничением работы TikTok

от Telekritika
От Telekritika 438
Главная Диджитал В США раздумывают над ограничением работы TikTok

Из-за подозрений в том, что приложение может передавать личные данные американцев «китайским коммунистам».

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация Дональда Трампа рассматривает вопрос об ограничении доступа американцев к приложению TikTok из-за опасений, что пользовательские данные могут передавать правительству Китая. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отвечая на реплику ведущей Лоры Ингрэм о том, что TikTok запретили в Индии, а Австралия раздумывает об этом, Помпео сказал, что этот вопрос тщательно изучают в Белом доме и дал понять, что не исключает такого же развития событий в США. При этом он подчеркнул, что не хочет вдаваться в подробности и опережать любые заявления президента.

Госсекретарь предупредил американцев, что им следует быть осторожными при использовании TikTok, если они не хотят, чтобы их личная информация «оказалась в руках Коммунистической партии Китая».

Напомним, приложение для коротких видео TikTok может покинуть рынок Гонконга в течение нескольких дней из-за нового закона о национальной безопасности.

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Фото: TikTok

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