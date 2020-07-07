Прокуратуру АРК просят изучить интервью московского пропагандиста

Представительство президента Украины в АР Крым обратилось к прокуратуре Автономной Республики Крым с просьбой изучить материал, опубликованный на интернет-портале «Бизнес онлайн». Речь идет об интервью изданию так называемого крымского блогер» Александра Горного под названием «В Крыму есть три проблемы: вода, украинские паспорта и крымские татары». Об этом сообщается на странице представительства в Facebook.

По оценкам кандидата психологических наук, этнопсихолога и конфликтолога Ирины Бруновой-Калисетской, Горный использовал выражения, подпадающие под шесть признаков языка вражды по классификации Информационно-аналитического центра «Сова». Это завуалированные призывы к насилию и дискриминации, пропаганда «позитивных» (исторических и современных) примеров насилия и дискриминации, создание негативного образа этнической, религиозной или определенной социальной группы, оправдание исторических случаев насилия и дискриминации, утверждение об исторических преступлениях той или иной этнической или религиозной группы, обвинения в негативном влиянии той или иной этнической, религиозной или определенной социальной группы на общество или государство. В частности, распространяется советский миф о «массовом предательстве и коллаборационизме» в годы Второй мировой войны, как и оправдание депортации в мае 1944 года.

«В тексте крымскотатарская и мусульманская община описывается как якобы «угроза» межкультурному сосуществованию из-за того, что требует соблюдения своих прав и из-за попытки не допустить аннексию Крыма в 2014 году. Это прямой признак языка вражды и дегуманизации коренного народа Крыма», — комментирует эксперт.

С этим выводом согласен руководитель Группы мониторинга прав национальных меньшинств Вячеслав Лихачев.

«Подобные высказывания, на мой взгляд, унижают национальную честь и достоинство крымских татар и являются разжиганием межнациональной розни, подпадая под состав преступления, предусмотренного ст. 161 Уголовного кодекса Украины. Высказывания Александра Горного могут и должны получить не только моральную, но и юридическую оценку», — сказал он.

Напомним, рекламодатели обвиняют Facebook в применении языка ненависти. Бренды приостанавливают рекламные кампании в рамках акции «Хватит ненавидеть за деньги».

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