В июне «1+1» обошел «Украину» — Big Data UA

С введением карантина компания Big Data UA стала уделять больше внимания анализу общего телесмотрения. Максимальные значения зафиксировали в мае – 7,36%. В июне в результате постепенного смягчения карантинных мероприятий общий телепросмотр уменьшился с 7,36% до 6,10%. Об этом сообщает пресс-служба компании. «Причем мы зафиксировали как снижение среднего охвата за день ​​(на 2 п.п.), так и сокращение среднего времени просмотра (почти на полчаса)», — отметили в Big Data UA.

В июне группа каналов общего просмотра потеряла больше других групп (снижение на 2,60 пункта до 57,12%). Группа детских каналов, чья доля смотрения составила 7,76%, что на 0,07 п.п. выше показателя в мае, расположилась на втором месте. Стремительный рост продемонстрировала доля просмотра группы каналов кинопоказа (увеличение в июне на 0,69 п.п. до 7,36%). Доля просмотра группы развлекательных каналов на четвертом месте, наоборот, просела (уменьшение на 0,2 пункта до 7,26%). Пятое место занимает группа каналов новостей, чья доля просмотра выросла на 0,35 п.п. до 5,79%. Группа познавательных каналов (доля смотрения уменьшилась на 0,39 п.п.), занимает шестое место с показателем 4,55%. Группа спортивных каналов в июне продолжила наращивать долю просмотра (рост на 1,51 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем), благодаря чему поднялась на седьмое место с долей просмотра 4,15%. На восьмом месте расположилась группа каналов сериалов с общей долей просмотра 3,47% (рост на 0,38 п.п.). Группа музыкальных каналов (доля смотрения в июне увеличилась на 0,18 п.п. и составила 1,75%) удерживает девятое место.

В июне «1+1» вернул себе первенство, сместив канал «Украина» на второе место: у «1+1» доля просмотра составила 11,60% (рост на 0,42 п.п.), а у «Украины» — 10,40% (снижение на 0,96 п.п.). «Плюсы» сгенерировали 479,8 тыс. контактов, у «Украины» этот показатель составил 421,1 тыс. На третьем месте расположился канал ICTV с долей просмотра 8,24% (снижение на 0,45 пункта и 442,2 тыс. контактов). Новый канал просел на 0,27 п.п. и занимает четвертое место (доля смотрения 7,27%, сгенерировано 429,6 тыс. контактов). СТБ находится на пятом месте, потеряв в июне целых 2,18 п.п. (доля смотрения — 6,98%, количество контактов с каналом – 452,6 тыс.). «Интер» остается на шестом месте с показателем 5,60% (доля смотрения снизилась на 0,03 п.п., сгенерировано 372,3 тыс. контактов).

В целом группа каналов общего просмотра набрала в июне 3,84 млн контактов с IPTV|​​OTT домохозяйствами.

В будни канал «1+1» лидировал, значительно увеличив отрыв от канала «Украина». На третье место вышел канал ICTV. В выходные «Украина» удерживала первое место, «1+1» — на втором месте, ICTV – на третьем.

Напомним, в июне Nielsen обнародовала результаты нового исследования о влиянии послабления условий карантина на телесмотрение.

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Фото: Unsplash

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