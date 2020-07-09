Госкино профинансирует съемки фильма Олега Сенцова «Носорог»

Совет по государственной поддержке кинематографии принял решение выделить 25 млн грн, чтобы обеспечить частичное финансирование съемок фильма «Носорог» режиссера Олега Сенцова, сообщает «Детектор медиа». Съемки стартуют 1 октября 2020 года.
Выделенная Госкино сумма составит 50% от общей сметной стоимости проекта.
«Я очень рад, что украинское кино существует и государственное финансирование — это открытая процедура. Я хочу высказать слова благодарности за то, что поддерживали меня все эти 6 лет, я видел фотографии с плакатами. Я никогда этого не забуду», — прокомментировал режиссер.
На вопрос членов Совета, почему бюджет фильма увеличился в 6 раз с тех пор, как фильм победил на питчинге Госкино, Олег Сенцов ответил, что смету пришлось переделывать, учитывая инфляцию и значительный рост цен.
Напомним, что частичное финансирование съемок обеспечит Польский киноинститут.
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Фото: Odessa International Film Festival
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