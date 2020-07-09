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Стриминг Pluto TV заключил дистрибьюторское соглашение с Virgin Media

от Telekritika
От Telekritika 389
Главная Диджитал Стриминг Pluto TV заключил дистрибьюторское соглашение с Virgin Media

Сервис вышел на британский рынок.

ViacomCBS, которой принадлежит Pluto TV, объявила о старте сотрудничества с Virgin Media, передает digitaltveurope.com.

Приобретенный в январе этого года стриминг Pluto TV активно развивается, захватывая все большую долю рынка. Так, стало известно, что на днях платформа заключила соглашение о дистрибуции контента с британской медиакомпанией Virgin Media. Теперь подписчикам сервиса Virgin Media будет доступен Pluto TV в качестве AVOD-услуги с более чем 1 тыс. наименований шоу, программ, сериалов. Pluto TV можно найти на приставках Virgin Media в папке «Приложения и игры».

В результате расширения Virgin Media приложение Pluto TV доступно на большинстве основных платформ: Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Roku, Now TV, а также в iOS App Store и Google Play Store. В настоящее время стриминг охватывает 3 континента и 22 страны в США, Европе и Латинской Америке.

Напомним: ранее стало известно, что Virgin Media и O2 объединяются для создания конкурента BT и Sky.

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Фото: Pluto TV

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