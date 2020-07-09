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ИМИ зафиксировал 112 случаев нарушений свободы слова

от Telekritika
От Telekritika 606
Главная Новости ИМИ зафиксировал 112 случаев нарушений свободы слова

Показатели первого полугодия 2020-го.

В течение первого полугодия 2020-го экспертами ИМИ было зафиксировано 112 случаев нарушений свободы слова в Украине, об этом институт сообщает на своем официальном ресурсе.

86 случаев из 112-ти касались физической агрессии против журналистов. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 116 случаев нарушений свободы слова, и тоже в основном это была физическая агрессия (88).

Наибольшее количество нарушений свободы слова было зафиксировано в таких категориях:

  • препятствование законной журналистской деятельности — 61 случай (за аналогичный период 2019-го было зафиксировано 56 препятствований),
  • избиение — 13 (в первом полугодии 2019-го таких случаев было 9),
  • юридический давление — 11 (в прошлом году за такой же период зафиксировано 8 случаев),
  • угрозы — 9 (15 случаев угроз в 2019-ом).

Кроме того, с начала года ИМИ зафиксировал 7 случаев ограничения доступа к публичной информации (за аналогичный период прошлого года — аналогичное количество), 4 случая кибератак (в прошлом году их было 6). Также эксперты ИМИ зафиксировали по 3 случая повреждения имущества журналистов и косвенного давления и 1 случай цензуры.

Напомним: ранее стало известно, что ИМИ зафиксировал в мае 11 случаев нарушений свободы слова.

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Фото: «Телекритика»

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