АРМА: претендентами на управление активами UMH стали 6 компаний

3 июня 2020 года истек срок приема документов на конкурс по отбору управляющего активами «Украинского Медиа Холдинга» (UMH), сообщается на официальном ресурсе АРМА.

На данный момент АРМА анализирует документы от шести участников конкурсного отбора, которые успели отправить свои предложение до дедлайна. Известно также, что пакет документов отправил и седьмой претендент, хотя срок приема документов истек. В агентстве сообщают, что его предложение будет изучено после официального поступления документов, но на данный момент агентство не получило корреспонденцию от него.

«После тщательного анализа всех документов на соответствие потенциальных управляющих квалификационным критериям конкурса Тендерный комитет АРМА по вопросам отбора управляющих рассмотрит предложения участников и примет решение о результатах отбора», — сообщается на сайте агентства.

Напомним: ранее стало известно, что ООО «1+1 Интернет» будет конкурировать за право на управление активами «Украинского Медиа Холдинга».

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Фото: «Телекритика»

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