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Twitter будет доступен по подписке — прогноз

от Telekritika
От Telekritika 468
Главная Диджитал Twitter будет доступен по подписке — прогноз

Компания работает над новым сервисом, который займется созданием платформы для подписки.

Twitter разместила вакансию, где указано, что ее новому сервису Gryphon требуются разработчики. В частности, комнаия ищет senior full-stack software engineer, задача которого — разработка платежных и подписнх проектов, из чего журналисты сделали вывод, что соцсеть введет подписную модель, передает theverge.com.

В описании вакансии сказано, что разработчики Gryphon будут работать вместе с командами Payments и Twitter.com, а также там говорится, что подписка — первый сервис такого рода для Twitter. Как соцсеть планирует его использовать, пока неясно, потому что большую часть выручки она получает от продажи рекламы.

В компании пока не дают комментариев по этому поводу.

Напомним: ранее стало известно, что Twitter снова борется с фейками и тестирует новую функцию.

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Фото: unsplash

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