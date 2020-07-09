Twitter будет доступен по подписке — прогноз

Twitter разместила вакансию, где указано, что ее новому сервису Gryphon требуются разработчики. В частности, комнаия ищет senior full-stack software engineer, задача которого — разработка платежных и подписнх проектов, из чего журналисты сделали вывод, что соцсеть введет подписную модель, передает theverge.com.
В описании вакансии сказано, что разработчики Gryphon будут работать вместе с командами Payments и Twitter.com, а также там говорится, что подписка — первый сервис такого рода для Twitter. Как соцсеть планирует его использовать, пока неясно, потому что большую часть выручки она получает от продажи рекламы.
В компании пока не дают комментариев по этому поводу.
Напомним: ранее стало известно, что Twitter снова борется с фейками и тестирует новую функцию.
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Фото: unsplash
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