Google разработала интерактивный рекламный формат — Swirl

Google сделала рекламу максимально интерактивной. Благодаря формату, получившему название Swirl, в объявления можно добавлять вращающиеся 3D-объекты. Swirl доступен пользователям сервиса «Display & Video 360», сообщается в блоге компании.

Кликнув на объявление, пользователи смогут вращать, приближать, играть с изображенным 3D-объектом. Возможности Swirl уже протестировали такие бренды, как Adidas, Purina, Nissan и другие.

Представители Nissan, сообщили, что уровень вовлеченности пользователей был в 8 раз выше, чем при демонстрации стандартной баннерной рекламы. В Adidas отметили, что уровень вовлеченности был в 4 раза выше, а среднее время просмотра рекламы составило 11 с.

Напомним: ранее стало известно, что Google разработала технологию, позволяющую снимать суперобъемное видео.

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Фото: unsplash, Google

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