ДиджиталНовости

Google разработала интерактивный рекламный формат — Swirl

от Telekritika
От Telekritika 454
Главная Диджитал Google разработала интерактивный рекламный формат — Swirl

Реклама содержит 3D-объекты, с которыми может взаимодействовать пользователь.

Google сделала рекламу максимально интерактивной. Благодаря формату, получившему название Swirl, в объявления можно добавлять вращающиеся 3D-объекты. Swirl доступен пользователям сервиса «Display & Video 360», сообщается в блоге компании.

Кликнув на объявление, пользователи смогут вращать, приближать, играть с изображенным 3D-объектом. Возможности Swirl уже протестировали такие бренды, как Adidas, Purina, Nissan и другие.

Представители Nissan, сообщили, что уровень вовлеченности пользователей был в 8 раз выше, чем при демонстрации стандартной баннерной рекламы. В Adidas отметили, что уровень вовлеченности был в 4 раза выше, а среднее время просмотра рекламы составило 11 с.

Напомним: ранее стало известно, что Google разработала технологию, позволяющую снимать суперобъемное видео.

Читайте также:

Google будет платить СМИ за публикацию контента в своем новостном сервисе — прогноз
Google будет помечать фейковые изображения в поиске
Рекламные доходы Google снизятся в 2020 году — прогноз

Фото: unsplash, Google

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

CEO TikTok Кевин Майер объяснил, почему ушел из...

26.06.2020

Вышел тизер фильма Ирины Цилык «Я і Фелікс»

23.06.2020

Twitter заблокировал десятки тысяч аккаунтов из РФ, Турции...

12.06.2020

SES будет предоставлять видеоуслуги для ВВС Studios

08.07.2020

«Суспільне» обвинили в цензуре из-за закрытия программы

06.07.2020

В Раде зарегистрировали законопроект «О медиа»

03.07.2020

Канал «Украина» сообщил подробности о шоу «Маска»

06.07.2020

Стриминг Peacock доступен на устройствах Google

24.06.2020

«Мамахохотала» снимает сериал «Прибулець» для ТЕТ

24.06.2020

Новый канал объявил дату старта 11-го сезона «Ревизора»

30.06.2020
Avatar