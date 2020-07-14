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Сеть «Ланет» ответила на заявление 1+1 media

от Telekritika
От Telekritika 1188
Главная Новости Сеть «Ланет» ответила на заявление 1+1 media

«Телекритика» приводит полный текст заявления.

После того как 1+1 media опубликовал заявление в ответ на обвинение сетью «Ланет» медиахолдинга в том, что он «использует неконкурентные методы борьбы с независимыми телеканалами», сеть предоставила ответное заявление. «Телекритика» приводит полный его текст.

«14 июля 2020 на новостном сайте «НВ» и на некоторых других ресурсах появились статьи с заявлением 1+1 media, в которых медиагруппа якобы опровергает информацию о давлении на провайдеров.

В своем ответе 1+1 media отметили, что отправили письмо о расторжении договора с целью инициировать переговоры о пересмотре коммерческих условий сотрудничества с Сетью Ланет. Также «Плюсы» утверждают, что Сеть Ланет как провайдер не контролирует свою абонентскую базу, особенно кабельную, и не отчитывается о всех своих активных абонентах.

В договоре на передачу прав провайдера есть пункт, который позволяет телеканалу провести аудит и проверить количество абонентов. Однако 1+1 media ни разу не обращались к Сети Ланет относительно проведения такого аудита. Также медиагруппа не сообщала Сети Ланет о фактах, которые могли бы подтвердить неконтролированность абонбазы.

Ни телефонным звонком, ни каким-либо другим способом 1+1 media не приглашали Сеть Ланет к переговорам о внесении изменений в коммерческие условия договора. Соответственно, Сеть Ланет просит медиахолдинг 1+1 media объявить причины пересмотра условий договора посреди периода его действия (календарного года), ведь такой информации нам не предоставили.

Также «Плюсы» обвинили Сеть Ланет в нарушении условий конфиденциальности договора при публикации скан-копии письма о прекращении сотрудничества. Однако провайдер никоим образом не нарушил условия, поскольку никаких договоров не публиковал.

Факт давления украинских медиагрупп, в том числе и 1+1 media, на деятельность провайдеров может подтвердить и телеканал «Солнце», который обратился к ИнАУ с соответствующим письмом, которое опубликовано на официальном сайте ИнАУ».

Напомним: ранее стало известно, что «Ланет» обвинил 1+1 media в давлении, однако медиагруппа опровергла это.

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Фото: «Телекритика»

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