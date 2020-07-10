Суд EC разрешил YouTube не делиться данными предполагаемых пиратов

Суд Европейского союза заявил, что онлайн-платформы, включая YouTube, не должны передавать адреса электронной почты, IP-адреса или номера телефонов предполагаемых пиратов по запросу владельцев авторских прав. Об этом пишет TorrentFreak.

В 2013 и 2014 годах три пользователя YouTube загрузили фильмы Scary Movie 5 и Parker на платформу, что привлекло внимание эксклюзивного правообладателя этих фильмов в Германии Constantin Film. Так как нелегально опубликованные фильмы просмотрели тысячи раз, кинокомпания решила защитить свои права.

В переписке с YouTube и владельцем Google Constantin Film потребовал доступ к личным данным предполагаемых нарушителей, включая их адреса электронной почты, IP-адреса и номера телефонов. Запрос компании отклонили, и дело дошло до суда.

В рамках данного запроса суд ЕС заявляет, что директива Евросоюза допускает раскрытие только почтового адреса, а не электронных данных пользователя.

Напомним, услуги сервиса YouTube TV подорожают еще на 30% в конце июля 2020 года.

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Фото: unsplash

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