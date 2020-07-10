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Суд EC разрешил YouTube не делиться данными предполагаемых пиратов

от Telekritika
От Telekritika 197
Главная Диджитал Суд EC разрешил YouTube не делиться данными предполагаемых пиратов

Правообладатели могут запросить лишь почтовый индекс нарушителя.

Суд Европейского союза заявил, что онлайн-платформы, включая YouTube, не должны передавать адреса электронной почты, IP-адреса или номера телефонов предполагаемых пиратов по запросу владельцев авторских прав. Об этом пишет TorrentFreak.

В 2013 и 2014 годах три пользователя YouTube загрузили фильмы Scary Movie 5 и Parker на платформу, что привлекло внимание эксклюзивного правообладателя этих фильмов в Германии Constantin Film. Так как нелегально опубликованные фильмы просмотрели тысячи раз, кинокомпания решила защитить свои права.

В переписке с YouTube и владельцем Google Constantin Film потребовал доступ к личным данным предполагаемых нарушителей, включая их адреса электронной почты, IP-адреса и номера телефонов. Запрос компании отклонили, и дело дошло до суда.

В рамках данного запроса суд ЕС заявляет, что директива Евросоюза допускает раскрытие только почтового адреса, а не электронных данных пользователя.

Напомним, услуги сервиса YouTube TV подорожают еще на 30% в конце июля 2020 года.

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Фото: unsplash

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