«Заборона» и StopFake обменялись обвинениями

3 июля издание «Заборона» опубликовало статью «Фейсбук заблокировал Заборону за критику неонацистов. Выяснилось, что украинские фактчекеры соцсети тесно с ними дружат», в которой рассказало о том, что представители сотрудничающего с Facebook фактчекингового проекта StopFake «дружат с известными ультраправыми деятелями».

Поводом для такого разбирательства стала блокировка в Facebook поста издания со ссылкой на статью о Денисе Никитине, которого называют одним из главных неонацистов Европы. Позже соцсеть объяснила, что пост удалили по ошибке, его вернули на следующий день. Однако до этого читатели «Заборони» предложили поискать ответы на причины блокировки в новом партнере Facebook в Украине – проекте StopFake. Журналисты издания отмечали, что комментариев от представителей проекта и самого Супруна не получили, однако готовы предоставить им слово для изложения своей позиции.

8 июля наблюдательный совет фактчекингового проекта опубликовал подробный ответ на сайте StopFake, в котором опроверг тезисы «Заборони». «Недавняя публикация от журналистов проекта «Заборона» продемонстрировала, что, отстаивая правду, наши сотрудники оказываются перед лицом мощных информационных угроз. Тезисы, опубликованные в статье, являются ложными и такими, которые вызывают моральную и репутационный ущерб организации», — сказано в заявлении набсовета.

Утверждения о связях Марка Супруна с неонацистами назвали не соответствующими действительности, отметив, что такие серьезные обвинения делаются в основном на основании фотографий, на которых Супрун находится рядом с людьми, которых автор статьи считает радикалами. «Марко Супрун также фотографировался с членами ЛГБТ-сообщества Украины, различных художественных сообществ, киносообщества, политиками разных парламентских фракций и послами. Он также был сфотографирован рядом с раввином Яковом Блайхом, но это не делает его членом его синагоги», — отметили в StopFake.

На обвинения в манипуляциях «Заборона» отреагировала новой статьей, в которой ответила на основные вопросы, адресованные редакции.

Журналистскую среду эта история огорчила. Судя по комментариям в том же Facebook, мнение, высказанное Отаром Довженко в блоге на «Детектор Медиа», созвучно с позицией многих журналистов: «Обидно, когда одна структура и без того не слишком мощного гражданского общества атакует другую из-за призрачных идеологических разногласий».

Напомним, Facebook промаркировал пост от телеканала ZIK как ложный из-за фейка об Уляне Супрун.

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Фото: StopFake

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