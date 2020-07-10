Weinstein Co. стремится закрыть дело о банкротстве в декабре

Адвокат компании Харви Вайнштейна Weinstein Co. сообщил судье, что они надеются закрыть дело о банкротстве в декабре, ожидая одобрения недавнего урегулирования в размере $46,8 млн. Об этом сообщает Variety.

Урегулирование, о котором стало изветно в конце июня, решает большинство гражданских судебных процессов, связанных с сексуальными домогательствами и насилием со стороны Харви Вайнштейна. В соответствии с соглашением, $18,9 млн пойдет истцам по групповому делу и их адвокатам, еще один резерв в размере $5,4 млн. будет выделено истцам, подавшим индивидуальные иски. Средства будут выплачены из страховых полисов.

Сделка все еще должна получить одобрение от судьи Элвина Хеллерштейна, который ведет дело коллективного иска, и судьи Мэри Уолрат, которая занимается банкротством Weinstein Co.

Адвокаты Дуглас Вигдор и Кевин Минцер, представляющие истцов, отказавшихся от сделки, заявили, что будут возражать против нее в суде.

Напомним, ранее обанкротившаяся киностудия Харви Вайнштейна договорилась о выплате более $20 млн десяткам женщин, которые обвиняют его в сексуальном насилии и домогательствах.

Читайте также:

Фото: UPI

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!