Григорий Решетник станет отцом в третий раз

Ведущий реалити проектов «Холостяк», «Холостячка» и «Наречена для тата» Григорий Решетник поделился новостью, о том, что он в третий раз станет отцом.Об этом сообщает пресс-служба телеканала СТБ.

У Решетников уже есть два сына: Иван и Дмитрий. А рождение третьего ребеночка ждут ближе к зиме.

«Одна из самых главных интриг – девочка или мальчик. Известно лишь то, что на следующей неделе супруги отправятся на УЗИ, где смогут точно узнать пол. А пока опираются на ощущения Кристины», – сообщает СТБ.

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Фото: СТБ

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