Александр Педан запустил в Instagram социальный проект о переселенцах

Ведущий Нового канала Александр Педан запустил в Instagram социальный проект «Знай своих» о переселенцах, которые будут делиться своими историями успеха, передает пресс-служба.

В проекте примут участие профессионалы из разных сфер деятельности, которым удалось достичь успеха, несмотря на все трудности из-за вынужденного переезда. Героем первого интервью стал судья международной категории по флорболу по имени Даниил. Он переехал в Киев из Донецка в 2014 году и нашел работу не только в столице, но и в Европе. Александр Педан считает, что такие люди, как Даниил, служат примером для тех, кто хочет переехать, но еще сомневается, удастся ли им найти себя вдали от дома.

Проект подразумевает короткие видео, в которых герои расскажут Александру Педану свои истории. А телеведущий опубликует их в Instagram. Первый ролик, кстати, уже там. Все желающие поделиться своими вдохновляющими историями, могут писать телеведущему в соцсети.

Напомним: ранее стало известно, за сколько звезды готовы продать свои соцсети.

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Фото: Александра Йорк

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