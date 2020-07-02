Канал «112 Украина» проверят из-за высказываний Виктора Медведчука

2 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО «Телерадиокомпания «112-ТВ» — спутниковый телеканал, логотип «112 Украина». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В эфире телеканала 22-24 июня зафиксирована подводка-комментарий народного депутата Украины Виктора Медведчука к телепрограммам Live и «Прайм», в которой он положительно оценивает инициативы российского президента в международной политике и выражает оптимизм по поводу их реализации.

Медведчук изложил свое мнение журналистам печатного органа правительства Российской Федерации «Российской газеты» по поводу статьи Владимира Путина, опубликованной 18 июня в американском журнале The National Interest. В статье говорилось о трактовке российским президентом причин Второй мировой войны, ее глобальных последствиях и переосмыслении в современном глобализированном обществе. Путин возложил ответственность за начало войны кроме нацистской Германии на ведущие государства того времени – Великобританию, Францию, Польшу. Внешнеполитические ведомства Великобритании, Польши, Латвии, Эстонии и других стран раскритиковали статью, обвинив Путина в искажении исторических фактов.

В эфире телеканала «112 Украина» эту подводку каждый раз комментировали новые эксперты, приглашенные в студию. В итоге она прозвучала 22 и 23 июня пять раз, 24 июня – один раз.

Также Виктор Медведчук в еще одном комментарии, который прозвучал в эфире канала, оценил инициативу президента страны-агрессора, заявив, что она позволит прекратить многочисленные инсинуации в адрес Советского Союза. То есть в передаче прозвучала только позиция, которую сейчас отстаивает официальная Москва, она не дает всестороннего анализа и трактовки политики Советского Союза во Второй мировой войне.

Регулятор отмечает, что продемонстрированная в эфире телеканала «112 Украина» позиция Виктора Медведчука относительно статьи Владимира Путина в контексте событий в Украине является благоприятной для российского правительства. «Такие высказывания обеспечивают информационную поддержку действий российского руководства в условиях вооруженной агрессии против Украины и угрожают созданием серьезной международной напряженности, представляют угрозу национальной безопасности Украины», — отмечает Нацсовет.

Исходя из вышеизложенного, регулятор решил провести проверку телеканала в контексте «распространения призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, а также обязанности телерадиоорганизаций распространять объективную информацию».

Напомним, в начале июня Нацсовет решил проверить спутниковый телеканал «112 Украина» из-за нарушений условий лицензии.

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Фото: «112 Украина»

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