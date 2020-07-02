Google и Facebook забирают 80% доходов от диджитал-рекламы в Великобритании

Бюро по конкуренции и рынкам Великобритании (The Competition and Markets Authority) заявляет, что Google и Facebook забирают 80% доходов от диджитал-рекламы, передает pressgazette.co.uk.

В частности, об этом бюро сообщило в своем годовом отчете. Регулятор выразил обеспокоенность таким положением дел, уточнив, что объем рынка диджитальной рекламы Великобритании составляет £14 млрд ($17,3 млрд).

В бюро считают, что правительство должно ужесточить антимонопольное регулирование в отношении этих компаний, чтобы создать нормальные условия для конкуренции среди новостных медиа. Также в отчете отметили, что трафик на сайты изданий из Facebook и Google составляет 40%.

Напомним, что ранее правительства Франции и Австралии пытались урегулировать отношения с Facebook и Google, обязав их платить изданиям роялти за размещение контента на своих площадках, однако технологичные гиганты отказались это делать.

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Фото: unsplash

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