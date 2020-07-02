У Нацсовета возникли претензии к «8 каналу»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил провести внеплановую проверку ООО «АРС Магна Продакшн» (логотип «8 канал», 8 сhannel). Об этом сообщает пресс-служба регулятора. 13 июня мониторинг зафиксировал, что лицензиат уменьшил долю программ собственного производства и минимальную долю национального аудиовизуального продукта. В то же время в эфире телеканала существенно выросла доля аудиовизуальной продукции иностранного производства. Предусмотрены программной концепцией образовательные, развлекательные и детские передачи вообще не транслировались. Таким образом, компания изменила формат вещания: по лицензии он развлекательно-просветительский с фильмопоказом, фактически – информационный с фильмопоказом.

Кроме того, по данным мониторинга, в эфире «8 канала» в этот день транслировались передачи телемагазина, продолжительность которых превысила отведенные законом нормы.

Напомним, 2 июля регулятор вновь назначил проверку телеканала «КРТ» из-за демонстрации военного парада, проходившего в Москве.

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Фото: Александра Йорк

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