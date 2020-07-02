НовостиТВ

У Нацсовета возникли претензии к «8 каналу»

от Telekritika
От Telekritika 511
Главная Новости У Нацсовета возникли претензии к «8 каналу»

Его заподозрили в самовольном изменении формата вещания.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил провести внеплановую проверку ООО «АРС Магна Продакшн» (логотип «8 канал», 8 сhannel). Об этом сообщает пресс-служба регулятора. 13 июня мониторинг зафиксировал, что лицензиат уменьшил долю программ собственного производства и минимальную долю национального аудиовизуального продукта. В то же время в эфире телеканала существенно выросла доля аудиовизуальной продукции иностранного производства. Предусмотрены программной концепцией образовательные, развлекательные и детские передачи вообще не транслировались. Таким образом, компания изменила формат вещания: по лицензии он развлекательно-просветительский с фильмопоказом, фактически – информационный с фильмопоказом.

Кроме того, по данным мониторинга, в эфире «8 канала» в этот день транслировались передачи телемагазина, продолжительность которых превысила отведенные законом нормы.

Напомним, 2 июля регулятор вновь назначил проверку телеканала «КРТ» из-за демонстрации военного парада, проходившего в Москве.

Читайте также:

Канал «112 Украина» проверят из-за высказываний Виктора Медведчука
Нацсовет назначил внеплановую проверку «1+1» 
Нацсовет в третий раз за полгода назначил проверку телеканала «Прямий»
Нацсовет после карантина внепланово проверит «1+1»
Нацсовет проверит спутниковый телеканал КРТ

Фото: Александра Йорк

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Услуги сервиса YouTube TV подорожают на 30%

01.07.2020

Съемки фильма «Зірки за обміном» завершены

25.06.2020

Sky Sports будет сопровождать матчи шумами из компьютерной...

09.06.2020

Генеральный директор SES Video уходит в отставку

19.06.2020

Instagram стал самой зрелищной соцсетью во время пандемии...

22.06.2020

Виноват коронавирус: через 5 лет количество абонентов кабельного...

12.06.2020

«Український інститут медіа та комунікації» и Deutsche Welle...

02.06.2020

FILM.UA Group приняла участие в UN Global Compact...

18.06.2020

УНИАН ТВ покажет 27 тур УПЛ и 1\2...

15.06.2020

Megogo запускает собственный интерактивный 4К-канал

18.06.2020
Avatar